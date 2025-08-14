Популярни
Лидия Енчева ще играе на полуфиналите на двойки на турнир в Румъния

  • 14 авг 2025 | 20:24
  • 147
  • 0
Лидия Енчева ще играе на полуфиналите на двойки на турнир в Румъния

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Енчева и Мара Гае (Румъния) елиминираха поставените под номер 1 Камила Бартоне (Латвия) и Катерина Цигурова (Швейцария) с 6:4, 6:3 за час и четвърт игра. Двете наваксаха ранен пробив пасив, а след 3:3 взеха осем от следващите десет гейма по пътя си към крайната победа.

19-годишната българка по-рано днес достигна и до четвъртфиналите на сингъл.

