Калин Златков седми на слалом за ФИС в Ушуайя

Националът в алпийските ски Калин Златков завърши седми в силния слалом от календара на ФИС в Ушуая (Аржентина). Софиянецът бе осми след първото спускане, но на финала завърши седми. Победител е редовният участник в Световната купа Йоахим Саларич (Испания) с общо време 1:32.5 минути. Второто място е за Рихард Лайтгеб (Унгария), който остана на 0.75. Третата позиция е за германеца Фабиан Химелсбах, на 0.75. Изоставането на Златков е 1.49 секунди от победителя.

На една позиция след Калин е Антон Тремел (Гер), който има четвърто място в отборната надпревара от Световното в Оре 2019 и бронз от СК. Калин е на подготвителен лагер в Аржентина, където тренира за предстоящия олимпийски сезон.