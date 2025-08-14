Пламен Константинов: България е един млад състав, който очевидно ще се развива

Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов говори пред колегата Румен Генов и “Народен спорт” във Варна за националния отбор на България:

“България е един млад състав, който очевидно ще се развива в следващите години. Моето мнение е, че все пак си имаме определени проблеми на определени позиции. На определени позиции имаме играчи с голям потенциал и има някои дупчици, които трябва да ги запълним. Когато ги запълним, може би ще можем да мечтаем за нещо по-високо”, заяви Пламен Константинов.