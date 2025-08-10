Марсилия пречупи Астън Вила с два гола на Обамеянг в края

Отборът на Марсилия победи тима на Астън Вила с 3:1 в среща от предсезонната им подготовка.

Срещата започна на високи обороти и съперниците си размениха по един гол още преди изминаването на началните десет минути. Провансалци откриха резултата в 5-ата с попадение на Мейсън Грийнууд, докато Джон Макгин се разписа за бирмингамци.

След почивката двата отбора стояха равностойно на терена, като французите успяха да излъжат противника с два гола на Пиер-Емерик Обамеянг в заключителния четвърт час от двубоя. Той изведе марсилци напред в 76-ата минута, а в 79-ата оформи крайния резултат.

Това бе последна проверка за Марсилия, като отборът от френския юг ще стартира новия сезон с визита на Рен идната седмица на 15-и август (петък) от 21:45 часа българско време. Астън Вила от своя страна ще изиграе още една контрола в днешния 10-и август (неделя) срещу испанския Виляреал. Двубоят ще стартира в 22:00 часа.