Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Тунис

Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Тунис

  • 14 авг 2025 | 19:35
  • 436
  • 0
Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Тунис

Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис  на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната българка и Желин Вандром (Белгия) победиха португалките Тереза Франко Диаш и Сана Гаракани с 6:2, 6:3 за 67 минути. Иванова и Вандром спечелиха откриващите три гейма и нямаха особени проблеми до края на първия сет. Във втората част те дръпнаха с 4:1 и не допуснаха да бъдат застигнати.

Ива Иванова по-рано днес достигна и до четвъртфиналите в схемата на сингъл, в която утре ще се изправи срещу индийката Таниша Кашяп.

Следвай ни:

Още от Тенис

Рекорден бонус от печалбите от Мастърс турнирите за спортистите

Рекорден бонус от печалбите от Мастърс турнирите за спортистите

  • 14 авг 2025 | 19:31
  • 224
  • 0
Беретини пропуска US Open

Беретини пропуска US Open

  • 14 авг 2025 | 17:34
  • 496
  • 0
Загуба на двойки за Донски и Нестеров в София

Загуба на двойки за Донски и Нестеров в София

  • 14 авг 2025 | 17:24
  • 371
  • 0
Саймън Уитли: Провеждането на "Чалънджър“ турнирите в България е огромен плюс за българските тенисисти

Саймън Уитли: Провеждането на "Чалънджър“ турнирите в България е огромен плюс за българските тенисисти

  • 14 авг 2025 | 16:18
  • 386
  • 0
Александър Зверев остана извън тима на Германия за Купа "Дейвис"

Александър Зверев остана извън тима на Германия за Купа "Дейвис"

  • 14 авг 2025 | 16:15
  • 486
  • 1
Денислава Глушкова приключи участието си на сингъл в Сърбия

Денислава Глушкова приключи участието си на сингъл в Сърбия

  • 14 авг 2025 | 14:52
  • 456
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сабах 0:2 Левски, "сините" довършиха съперника

Сабах 0:2 Левски, "сините" довършиха съперника

  • 14 авг 2025 | 20:29
  • 86758
  • 156
Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали

Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали

  • 14 авг 2025 | 19:24
  • 12468
  • 9
След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 60924
  • 76
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 28449
  • 144
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  • 14 авг 2025 | 15:20
  • 24157
  • 24
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 8907
  • 17