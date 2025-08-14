Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Тунис

Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната българка и Желин Вандром (Белгия) победиха португалките Тереза Франко Диаш и Сана Гаракани с 6:2, 6:3 за 67 минути. Иванова и Вандром спечелиха откриващите три гейма и нямаха особени проблеми до края на първия сет. Във втората част те дръпнаха с 4:1 и не допуснаха да бъдат застигнати.

Ива Иванова по-рано днес достигна и до четвъртфиналите в схемата на сингъл, в която утре ще се изправи срещу индийката Таниша Кашяп.