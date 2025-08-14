Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Рекорден бонус от печалбите от Мастърс турнирите за спортистите

Рекорден бонус от печалбите от Мастърс турнирите за спортистите

  • 14 авг 2025 | 19:31
  • 223
  • 0
Рекорден бонус от печалбите от Мастърс турнирите за спортистите

Професионалните тенисисти, които се състезават под егидата на АТП, ще си разделят рекордните 18,3 милиона долара бонуси от печалбите от турнирите от сериите Мастърс за 2024 година, съобщи ATП.

Сумата на бонуса, която е със 177 процента повече от изплащането през предходния сезон, ще бъде разпределена между играчите въз основа на представянето им в деветте турнира от ATP 1000, които се нареждат по престиж точно под четирите турнира от Големия шлем.

"Това е справедливо разпределение на печалбата: да гарантира, че играчите и турнирите споделят по равно финансовия ръст на спорта“, каза председателят на ATP Андреа Гауденци.

"Горди сме, че укрепваме партньорството си и изграждаме по-силен и по-устойчив ATP тур", добави той.

Организацията на тенисистите-професионалисти добави, че е на път да постигне още рекорди по отношение на компенсациите, включително 28,5 милиона долара награден фонд за "Чалънджър турнирите" и бону от 3 милиона долара за ATP 500.

Следвай ни:

Още от Тенис

Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Тунис

Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Тунис

  • 14 авг 2025 | 19:35
  • 435
  • 0
Беретини пропуска US Open

Беретини пропуска US Open

  • 14 авг 2025 | 17:34
  • 496
  • 0
Загуба на двойки за Донски и Нестеров в София

Загуба на двойки за Донски и Нестеров в София

  • 14 авг 2025 | 17:24
  • 371
  • 0
Саймън Уитли: Провеждането на "Чалънджър“ турнирите в България е огромен плюс за българските тенисисти

Саймън Уитли: Провеждането на "Чалънджър“ турнирите в България е огромен плюс за българските тенисисти

  • 14 авг 2025 | 16:18
  • 386
  • 0
Александър Зверев остана извън тима на Германия за Купа "Дейвис"

Александър Зверев остана извън тима на Германия за Купа "Дейвис"

  • 14 авг 2025 | 16:15
  • 486
  • 1
Денислава Глушкова приключи участието си на сингъл в Сърбия

Денислава Глушкова приключи участието си на сингъл в Сърбия

  • 14 авг 2025 | 14:52
  • 456
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сабах 0:2 Левски, "сините" довършиха съперника

Сабах 0:2 Левски, "сините" довършиха съперника

  • 14 авг 2025 | 20:29
  • 86419
  • 156
Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали

Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали

  • 14 авг 2025 | 19:24
  • 12378
  • 9
След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 60898
  • 76
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 28441
  • 144
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  • 14 авг 2025 | 15:20
  • 24149
  • 24
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 8904
  • 17