Рекорден бонус от печалбите от Мастърс турнирите за спортистите

Професионалните тенисисти, които се състезават под егидата на АТП, ще си разделят рекордните 18,3 милиона долара бонуси от печалбите от турнирите от сериите Мастърс за 2024 година, съобщи ATП.

Сумата на бонуса, която е със 177 процента повече от изплащането през предходния сезон, ще бъде разпределена между играчите въз основа на представянето им в деветте турнира от ATP 1000, които се нареждат по престиж точно под четирите турнира от Големия шлем.

"Това е справедливо разпределение на печалбата: да гарантира, че играчите и турнирите споделят по равно финансовия ръст на спорта“, каза председателят на ATP Андреа Гауденци.

"Горди сме, че укрепваме партньорството си и изграждаме по-силен и по-устойчив ATP тур", добави той.

Организацията на тенисистите-професионалисти добави, че е на път да постигне още рекорди по отношение на компенсациите, включително 28,5 милиона долара награден фонд за "Чалънджър турнирите" и бону от 3 милиона долара за ATP 500.