Загуба на двойки за Донски и Нестеров в София

Националите за "Купа Дейвис" Александър Донски и Пьотр Нестеров отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на турнира на клей от категория "Чалънджър 50" с награден фонд 54 000 евро, който се провежда в Българския национален тенис център в София.

Поставените под номер 3 в схемата българи загубиха от Стефан Латинович (Сърбия) и Марат Шарипов (Русия) с 6:7(5), 3:6 за 78 минути.

Първият сет премина без пробиви, а в тайбрека Латинович и Шарипов реализираха обрат от 4:5 точки със серия от три последователни разигравания. Донски и Нестеров поведоха с 2:0 в началото на втората част, но загубиха следващите пет гейма и това се оказа решаващо. При 2:5 те спасиха мачбол при собствен сервис, но в деветия гейм съперниците им взеха четири поредни точки, за да триумфират.

Двамата родни национали все пак заработиха по 275 евро и по 9 точки за световната ранглиста при дуетите.

С това българското участие в надпреварата приключи, а през следващата седмица в София има още един подобен турнир от сериите на АТP, но от малко по-високата категория "Чалънджър 75" с награден фонд 91 250 евро. В схемата на сингъл станаха ясни полуфиналистите. Номер 1 Нерман Фатич (Босна и Херцеговина) спечели срещу квалификанта Себастиан Джима (Румъния) с 6:2, 6:2 и за място на финала ще играе утре срещу чеха Зденек Коларж, който елиминира испанеца Николас Санчес Ескиердо с 6:3, 6:0.

В другия полуфинал в петък ще се срещнат шестият поставен Муркел Делиен (Боливия) и преминалият през квалификациите Дейли Бланч (САЩ).

Делиен се справи днес със Зандро Коп (Австрия) със 7:6(5), 6:0, а Бланч надделя над номер 2 Дуйе Айдукович (Хърватия) с 6:4, 7:6(3).

Снимки: Startphoto