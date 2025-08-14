Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Загуба на двойки за Донски и Нестеров в София

Загуба на двойки за Донски и Нестеров в София

  • 14 авг 2025 | 17:24
  • 149
  • 0
Загуба на двойки за Донски и Нестеров в София

Националите за "Купа Дейвис" Александър Донски и Пьотр Нестеров отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на турнира на клей от категория "Чалънджър 50" с награден фонд 54 000 евро, който се провежда в Българския национален тенис център в София.

Поставените под  номер 3 в схемата българи загубиха от Стефан Латинович (Сърбия) и Марат Шарипов (Русия) с 6:7(5), 3:6 за 78 минути.

Първият сет премина без пробиви, а в тайбрека Латинович и Шарипов реализираха обрат от 4:5 точки със серия от три последователни разигравания. Донски и Нестеров поведоха с 2:0 в началото на втората част, но загубиха следващите пет гейма и това се оказа решаващо. При 2:5 те спасиха мачбол при собствен сервис, но в деветия гейм съперниците им взеха четири поредни точки, за да триумфират.

Двамата родни национали все пак заработиха по 275 евро и по 9 точки за световната ранглиста при дуетите.

С това българското участие в надпреварата приключи, а през следващата седмица в София има още един подобен турнир от сериите на АТP, но от малко по-високата категория "Чалънджър 75" с награден фонд 91 250 евро.  В схемата на сингъл станаха ясни полуфиналистите. Номер 1 Нерман Фатич (Босна и Херцеговина) спечели срещу квалификанта Себастиан Джима (Румъния) с 6:2, 6:2 и за място на финала ще играе утре срещу чеха Зденек Коларж, който елиминира испанеца Николас Санчес Ескиердо с 6:3, 6:0.

В другия полуфинал в петък ще се срещнат шестият поставен Муркел Делиен (Боливия) и преминалият през квалификациите Дейли Бланч (САЩ).

Делиен се справи днес със Зандро Коп (Австрия) със 7:6(5), 6:0, а Бланч надделя над номер 2 Дуйе Айдукович (Хърватия) с 6:4, 7:6(3).

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Тенис

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите в Монастир

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите в Монастир

  • 14 авг 2025 | 14:00
  • 386
  • 0
Енчева на 1/4-финал в Румъния

Енчева на 1/4-финал в Румъния

  • 14 авг 2025 | 13:23
  • 869
  • 0
Сабаленка продължава защитата на титлата си в Синсинати

Сабаленка продължава защитата на титлата си в Синсинати

  • 14 авг 2025 | 09:05
  • 1687
  • 2
Алкарас с експресна победа над италианец

Алкарас с експресна победа над италианец

  • 14 авг 2025 | 05:29
  • 1911
  • 0
Дъждът не спря Синер по пътя към 1/4-финалите в Синсинати

Дъждът не спря Синер по пътя към 1/4-финалите в Синсинати

  • 14 авг 2025 | 05:03
  • 1755
  • 0
Антони Генов загуби на двойки на "Чалънджър" в Гърция

Антони Генов загуби на двойки на "Чалънджър" в Гърция

  • 13 авг 2025 | 22:55
  • 850
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 42347
  • 67
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 21698
  • 124
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  • 14 авг 2025 | 15:20
  • 15080
  • 10
Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

  • 14 авг 2025 | 06:45
  • 25859
  • 223
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 6017
  • 13
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 13944
  • 19