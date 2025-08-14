Волейболистките на Левски София стартираха подготовката за новия сезон

Женският отбор на Левски София направи първа тренировка преди началото на сезона.

Сребърните медалистки започнаха подготовка за предизвикателствата, предстоящи в следващите месеци.

Капитан на тима през новия сезон ще бъде Славина Колева. В по-късен етап към отбора ще се присъединят състезателките от националите отбори, както и полското либеро Агниешка Адамек.

Като част от подготовката "сините" ще изиграят контроли срещу румънския Корона (Брашов) на 19 и 20 септември, а от 26 до 29 септември ще гостуват на италианския - Мегабокс Валефолия, където ще играят Микаела Стоянова и Цветомира Миткова.