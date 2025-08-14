Димитър Стоянов завоюва сребро на Световните спортни игри в Китай

Димитър Стоянов загуби финала в стил К1 на турнира по кикбокс в категория до 75 килограма на Световните спортни игри в Чънду (Китай).

25-годишният Стоянов остана със сребърното отличие след поражение от израелеца Осаид Джодах с 0:3 съдийски гласа. Тримата участващи в състезанията български кикбоксьори стигнаха до отличия, като по-рано днес световният шампион от Анталия 2019 Борислав Радулов спечели бронз в стила пойнт файтинг при 63-килограмовите, а Александра Георгиева заслужи сребро в категория до 60 килограма на същата дисциплина.

Стоянов, Георгиева и Радулов донесоха и първите отличия за България на форума, в които са включени 34 спорта, които не попадат в програмата на лятната Олимпиада. Българската делегация включва общо 13 състезатели в пет спорта - кикбокс, аеробика, акробатика, паркур и състезания с дронове.

Последният златен медал за страната на Световни игри взе състезателката по художествена гимнастика Боряна Калейн, която триумфира на обръч предишното издание в Бирмингам (САЩ) през 2022 година.

„За Борислав Радулов мога да кажа, че той трябваше да бъде на финала и никой не очакваше, че така ще се развият събитията в полуфиналния му двубой, който загуби само с една точка пасив. Това все пак са Световни игри и тук е елитът в нашия спорт. В спора за бронзовото отличие той показа, че е в пъти на по-високо ниво от съперника си и го победи с 10 точки разлика. При такова голямо предимство мачът директно се спира и се обявява победителя. За съжаление Димитър Стоянов загуби от израелския състезател, независимо че се раздаде на сто процента във финала. Този път съперникът му беше по-подготвен. На Александра Георгиева мога да кажа едно огромно „Браво“. С такава съперничка, която е номер 1 в ранглистата и е безспорна световна и европейска шампионка да загубиш с една точка и то дадена в последната секунда на срещата преди края на мача не е коректно, но въпреки това 13:15 е резултат, който показа, че Александра се справи максимално добре на финала. Тя е много млада и аз вярвам, че в следващите години ще има огромен успех на татамито при жените“, заяви Галин Димов веднага след награждаването на тримата медалисти.