Александра Георгиева спечели сребро на Световните спортни игри в Китай

  • 14 авг 2025 | 14:56
Българската състезателка по кикбокс Александра Георгиева спечели сребърен медал на Световните спортни игри в Чънду (Китай).

21-годишната Георгиева загуби от британката Евелин Нейенс с 13:15 точки в оспорвания финал в категория до 60 килограма в стила пойнт файтинг. Тя допусна изоставане от 2:6 точки след първата от трите части и до края не успя да навакса, въпреки че не беше далреч от пълен обрат.

По-рано днес световният шампион от Анталия 2019 Борислав Радулов спечели бронз в същата дисциплина при мъжете при 63-килограмовите.

След минути Димитър Стоянов ще търси титлата при 75-килограмовите в стила К1 във финала срещу израелеца Осаид Джодах.

Тримата кикбоксьори донесоха и първите медали за България на Световните игри, в които са включени 34 спорта, които не попадат в програмата на лятната Олимпиада.

