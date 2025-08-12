Голмайсторът на Монтана аут за поне три мача

Стана ясна каква е контузията на голмайстора на Монтана Филип Ежике. 23-годишният нигерийски футболист е с разкъсване на мускулни влакна на големия адуктор на дясното бедро.

Ежике пострада на последната тренировка на отбора преди комшийското дерби с Ботев (Враца). Той ще пропусне оставащите три срещи в efbet Лига, преди шампионатът да бъде прекъснат заради световните квалификации на българския национален отбор.

От клуба се надяват Филип Ежике да е на линия след подновяването на първенството.