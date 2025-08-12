Популярни
Ивайло Василев: Ако искаме да сме добър отбор, трябва да бъдем безупречни

Преди два дни Спортист (Своге) победи дублиращия отбор на Лудогорец с 2:1 в мач от третия кръг на Втора лига. Това бе първи успех за "шоколадите" от началото на сезона, които все още са без загуба, след като в първите два кръга направиха две равенства.

"Доволен съм от победата, но имаме още много неща, които да подобряваме в нашето представяне. В първия кръг допуснахме от наглед никаква ситуация да ни изравнят и така не успяхме да вземем пълен актив от точки. Във втория кръг създадохме много голови положения, които не успяхме да реализираме, но пък бяхме безупречни в защита", коментира старши треньорът на Спортист (Своге) Ивайло Василев.

"В мача с Лудогорец също създадохме много голови ситуации, с които можехме много по-рано да затворим двубоя, но не успяхме да ги реализираме. Допускахме грешки и в защита, за които ще говорим през седмицата и ще тренираме. Защото ако искаме да сме добър отбор, трябва да бъдем безупречни", каза още старшията на свогенци.

