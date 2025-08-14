Денислава Глушкова приключи участието си на сингъл в Сърбия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

21-годишната Глушкова отстъпи пред първата поставена и номер 223-а в световната ранглиста Ребека Сербан (Кипър) с 4:6, 6:4, 1:6 за 2 часа и 44 минути.

Българката изостана с 1:4 в първия сет, доближи се на гейм при 4:5, но след това Сербан затвори сета на собствен сервис. Във втората част Глушкова преодоля пасив от 2:4 и със серия от четири поредни гейма успя да изравни резултата. Националката загуби първите три гейма в третата решаваща част, а до края взе само един и отпадна от надпреварата.

Преди този мач българката постигна три поредни победи на турнира, след като започна от квалификациите. Предишните две седмици българката игра на два поредни полуфинала на други турнири в Сърбия.