Денислава Глушкова приключи участието си на сингъл в Сърбия

  • 14 авг 2025 | 14:52
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

21-годишната Глушкова отстъпи пред първата поставена и номер 223-а в световната ранглиста Ребека Сербан (Кипър) с 4:6, 6:4, 1:6 за 2 часа и 44 минути.

Българката изостана с 1:4 в първия сет, доближи се на гейм при 4:5, но след това Сербан затвори сета на собствен сервис. Във втората част Глушкова преодоля пасив от 2:4 и със серия от четири поредни гейма успя да изравни резултата. Националката загуби първите три гейма в третата решаваща част, а до края взе само един и отпадна от надпреварата.

Преди този мач българката постигна три поредни победи на турнира, след като започна от квалификациите. Предишните две седмици българката игра на два поредни полуфинала на други турнири в Сърбия.

Още от Тенис

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите в Монастир

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите в Монастир

  14 авг 2025 | 14:00
  • 322
  • 0
Енчева на 1/4-финал в Румъния

Енчева на 1/4-финал в Румъния

  14 авг 2025 | 13:23
  • 732
  • 0
Сабаленка продължава защитата на титлата си в Синсинати

Сабаленка продължава защитата на титлата си в Синсинати

  14 авг 2025 | 09:05
  • 1600
  • 2
Алкарас с експресна победа над италианец

Алкарас с експресна победа над италианец

  14 авг 2025 | 05:29
  • 1803
  • 0
Дъждът не спря Синер по пътя към 1/4-финалите в Синсинати

Дъждът не спря Синер по пътя към 1/4-финалите в Синсинати

  14 авг 2025 | 05:03
  • 1709
  • 0
Антони Генов загуби на двойки на "Чалънджър" в Гърция

Антони Генов загуби на двойки на "Чалънджър" в Гърция

  13 авг 2025 | 22:55
  • 830
  • 0
Водещи Новини

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  14 авг 2025 | 14:22
  • 28192
  • 41
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  14 авг 2025 | 15:02
  • 15281
  • 109
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  14 авг 2025 | 15:20
  • 6765
  • 4
Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

  14 авг 2025 | 06:45
  • 21937
  • 192
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  14 авг 2025 | 12:49
  • 4635
  • 11
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  14 авг 2025 | 07:15
  • 12692
  • 19