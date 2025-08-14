Ива Иванова се класира за четвъртфиналите в Монастир

Популярни
  14 авг 2025
Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара. 18-годишната Иванова победи Джордин МакБрайд (САЩ) с 6:3, 6:3 за час и 34 минути.

Българката направи два пробива по пътя към триумфа в първия сет. Българката поведе с 3:1 във втората част и след още един пробив в края затвори срещата.

За място на полуфиналите Иванова ще играе срещу победителката от мача между Таниша Кашияп (Индия) и Мадалена Джордано (Италия).

Българката достигна до финала на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на месец юни.

Иванова е четвъртфиналистка и в надпреварата на двойки. По-късно днес българката и Йелин Вандроме (Белгия) ще играят срещу португалките Тереса Франко Диас и Сана Гаракани.

