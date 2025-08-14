Байсангур Сусуркаев дебютира в UFC само 3 дни след подписване на договор

Байсангур Сусуркаев направи силно първо впечатление с нокаут чрез удар в тялото в "The Contender Series" във вторник, с което си осигури договор с UFC, а сега вече е планиран и дебютът му в октагона само три дни по-късно.

Непобеденият боец в средна категория (9-0) ще се изправи срещу Ерик Нолан на UFC 319 в събота в "United Center", Чикаго.

Хамзат Чимаев, който ще участва в главната битка на UFC 319, разкри в интервю, че Сусуркаев ще се присъедини към него в събитието, след като си е осигурил договор преди по-малко от 24 часа.

Любопитно е, че кариерата на Чимаев в UFC започна по подобен начин, като той проведе първите си два мача само за 10 дни.

Що се отнася до Нолан, той получава своя шанс да се състезава в UFC с битката срещу Сусуркаев. Нолан има статистика от 8 победи и 3 загуби в кариерата си и в момента е в серия от четири поредни успеха, включително нокаут, с който спечели титлата в "Cage Fury Fighting Championships" в полусредна категория през май.

Мачът се присъединява към програмата на UFC 319, където Чимаев ще се изправи срещу шампиона на UFC в средна категория Дрикус дю Плеси в главната битка.