Енчева на 1/4-финал в Румъния

  • 14 авг 2025 | 13:23
Енчева на 1/4-финал в Румъния

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 000 долара.

Поставената под номер 4 в схемата българка победи румънската квалификантка Сара Виктория Балан с 6:3, 6:2 за 91 минути на корта.

Енчева поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част беше още по-убедителна и след 6:2 затвори мача.

Следващата ѝ съперничка ще бъде италианката Анджелика Раги.

В края на юни Лидия Енчева спечели първа титла в кариерата си от турнирите на ITF в Галац (Румъния), след което достигна до финала в Куршумлийска Баня (Сърбия) и до полуфиналите в Брашов (Румъния).

Българката се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки в тандем с Мара Гае (Румъния). По-късно днес двете ще играят срещу водачките в схемата Камила Бартоне (Латвия) и Катерина Цигурова (Швейцария).

