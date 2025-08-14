Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Локомотив Пловдив подсили треньорския си щаб с шампион по лека атлетика

Локомотив Пловдив подсили треньорския си щаб с шампион по лека атлетика

  • 14 авг 2025 | 13:01
  • 456
  • 0
Локомотив Пловдив подсили треньорския си щаб с шампион по лека атлетика

Локомотив Пловдив, който през следващия сезон ще участва в Sesame Национална баскетболна лига, съобщи за привличането на нов кондиционен треньор - Денис Димитров.

"Ръководството на Локомотив Пловдив с гордост обявява, че към треньорския щаб на Асен Николов ще се присъедини Денис Димитров.

Денис е бивш национален състезател по лека атлетика с впечатляващи постижения – редица републикански и балкански титли, медали от европейски първенства, както и национален рекорд за юноши на 100 метра – 10.16 сек, поставен през 2013 година, когато участва и на световното първенство в Москва.

В Локомотив Пловдив фокусът на Денис ще бъде върху изграждането на физическата подготовка, възстановяването на играчите и подобряването на техните физически качества – ключови фактори за високи постижения през целия сезон. Добре дошъл в черно-бялото семейство, Денис", написаха от пловдивския клуб на официалния си профил във “Фейсбук”.

