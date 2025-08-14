Оскар Пиастри стана посланик на благотворителна организация

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри обяви, че е станал посланик на благотворителната организация My Room, която помага на деца, който се борят с ракови заболявания.

По време на Гран При на Австралия в началото на сезона Пиастри се срещна с Круз Сеуманутафа, 6-годишно дете, което се бори с рядка форма на левкемия. Видеото, което беше заснето, бързо се разпространи из социалните медиите, а Пиастри подписа малка реплика на своята каска за младия си фен. А сега Пиастри обяви, че е станал официален посланик на благотворителната организация.

„Някои от вас може би си спомнят, че аз се срещнах с Круз по време на Гран При на Австралия, благодарение на организацията My Room. Екипът ме държеше в течение със случващото се с него и аз разбрах много повече за организацията и как тя помага на децата с рак.



„Всякаква форма на рак е ужасяваща, още повече при децата. Така че аз съм горд да обява, че ставам официален посланик на My Room. Гледам напред към съвместната ни работа в опита да наберем още ценни средства“, каза Пиастри.

