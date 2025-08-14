Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ферари отбеляза годишнината от смъртта на Енцо Ферари

Ферари отбеляза годишнината от смъртта на Енцо Ферари

  • 14 авг 2025 | 12:05
  • 453
  • 0
Ферари отбеляза годишнината от смъртта на Енцо Ферари

Италианският автомобилен производител Ферари си спомни на своя основател Енцо Ферари навръх 37-годишнината от смъртта на италианеца.

Ил Комендаторе е роден на 18 февруари 1898 година в Модена, Италия. Още от 10-годишен той е бил амбициран да стане състезателен пилот, но Първата световна война оставя неговите цели на заден план, тъй като той служи като артилерист в третия планински корпус на италианската армия.

Ферари е освободен от армията през 1918 година, след като се разболява от инфлуенца, която две години по-рано погубва неговия баща Алфредо и по-голям брат Алфредо-младши. След края на войната той се състезава за различни италиански производители преди през 1929 година да основе своя собствен тим – Скудерия Ферари, който първоначално си партнира с Алфа Ромео. Самият Ферари слага край на своята състезателна кариера през 1932 година, след раждането на неговия син Алфредо „Дино“ Ферари.

Съюзът между Скудерия Ферари и Алфа Ромео продължава до 1937 година, когато Алфа Ромео решава да си върне пълния контрол върху отбора си, запазвайки Ферари като спортен директор. Ферари напуска тима през 1939 година и основава Ауто-Авио Коструциони, компания, която доставя части на други състезателни отбори. По-късно, след Втората световна война, тази компания се превръща в автомобилния производител Ферари.

Енцо Ферари умира на 14 август 1988 година в своя дом в Маранело, където той мести фабриката на Ферари след Втората световна война. Под негово ръководство Ферари печели девет пилотски и осем конструкторски титли във Формула 1. Няколко седмици след смъртта на Енцо отборът на Ферари печели една паметна двойна победа в Гран При на Италия на „Монца“ с Герхард Бергер и Микеле Алборето, което е и единственото състезание, което Макларън не успява да спечели през 1988 година.

И до ден днешен отборът Ферари си остава символ на Формула 1 и е трудно да си представим световния шампионат без червените коли на стартовата решетка.

Снимки: Ferrari

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Сомкиат Чантра пропуска австро-унгарската обиколка на MotoGP

Сомкиат Чантра пропуска австро-унгарската обиколка на MotoGP

  • 14 авг 2025 | 07:59
  • 770
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

  • 14 авг 2025 | 07:48
  • 1162
  • 0
16-и старт в рали „Барум“ за Екатерина Стратиева

16-и старт в рали „Барум“ за Екатерина Стратиева

  • 13 авг 2025 | 21:19
  • 3352
  • 0
Защо последният ни шампион ще пропусне старта на рали сезона?

Защо последният ни шампион ще пропусне старта на рали сезона?

  • 13 авг 2025 | 20:13
  • 6459
  • 2
Има ли шанс Хорнър да отиде в Кадилак?

Има ли шанс Хорнър да отиде в Кадилак?

  • 13 авг 2025 | 18:50
  • 1979
  • 0
Билетите за състезанието на „Монца“ свършиха, чака се рекордна посещаемост

Билетите за състезанието на „Монца“ свършиха, чака се рекордна посещаемост

  • 13 авг 2025 | 18:07
  • 2865
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

  • 14 авг 2025 | 06:45
  • 15034
  • 139
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 526
  • 0
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 9880
  • 13
ЦСКА с Кошмара в Кърджали

ЦСКА с Кошмара в Кърджали

  • 14 авг 2025 | 09:08
  • 11599
  • 21
Левски на Източния фронт

Левски на Източния фронт

  • 14 авг 2025 | 08:06
  • 11302
  • 7
Напрегнати битки в Лига Европа

Напрегнати битки в Лига Европа

  • 14 авг 2025 | 07:42
  • 6246
  • 0