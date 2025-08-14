Ферари отбеляза годишнината от смъртта на Енцо Ферари

Италианският автомобилен производител Ферари си спомни на своя основател Енцо Ферари навръх 37-годишнината от смъртта на италианеца.

Ил Комендаторе е роден на 18 февруари 1898 година в Модена, Италия. Още от 10-годишен той е бил амбициран да стане състезателен пилот, но Първата световна война оставя неговите цели на заден план, тъй като той служи като артилерист в третия планински корпус на италианската армия.

Ферари е освободен от армията през 1918 година, след като се разболява от инфлуенца, която две години по-рано погубва неговия баща Алфредо и по-голям брат Алфредо-младши. След края на войната той се състезава за различни италиански производители преди през 1929 година да основе своя собствен тим – Скудерия Ферари, който първоначално си партнира с Алфа Ромео. Самият Ферари слага край на своята състезателна кариера през 1932 година, след раждането на неговия син Алфредо „Дино“ Ферари.

Съюзът между Скудерия Ферари и Алфа Ромео продължава до 1937 година, когато Алфа Ромео решава да си върне пълния контрол върху отбора си, запазвайки Ферари като спортен директор. Ферари напуска тима през 1939 година и основава Ауто-Авио Коструциони, компания, която доставя части на други състезателни отбори. По-късно, след Втората световна война, тази компания се превръща в автомобилния производител Ферари.

Енцо Ферари умира на 14 август 1988 година в своя дом в Маранело, където той мести фабриката на Ферари след Втората световна война. Под негово ръководство Ферари печели девет пилотски и осем конструкторски титли във Формула 1. Няколко седмици след смъртта на Енцо отборът на Ферари печели една паметна двойна победа в Гран При на Италия на „Монца“ с Герхард Бергер и Микеле Алборето, което е и единственото състезание, което Макларън не успява да спечели през 1988 година.

И до ден днешен отборът Ферари си остава символ на Формула 1 и е трудно да си представим световния шампионат без червените коли на стартовата решетка.

