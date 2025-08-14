НБА одобри продажбата на Бостън Селтикс

НБА единодушно одобри продажбата на Бостън Селтикс на група, водена от магната Бил Чисхолм. Сделката оценява клуба на над 6.1 милиарда долара - най-голямата досега за американски професионален спортен отбор.

Лигата заяви, че се очаква сделката да приключи скоро. Когато това стане, Чисхолм ще придобие собствеността върху поне 51 процента от отбора, като пълният контрол ще бъде поет до 2028-а на цена, която може да повиши общата стойност до 7.3 милиарда долара, съобщава АП.

Това ще бъде най-скъпата сделка в историята на спорта в Северна Америка. До момента рекордьорът в това отношение е клубът по американски футбол Вашингтон Комендърс, който бе закупен през 2023 година за 6.05 милиарда долара. Рекордната цена за отбор от НБА беше тази, която собственикът на ипотечна компания Мат Ишбия плати за Финикс Сънс - 4 милиарда долара през 2023-а.

Новият собственик на “Келтите” ще бъде Уилям (Бил) Чисхолм, който е ръководител в инвестиционния фонд Symphony Technology Group. Чисхолм и група по-малки инвеститори ще закупят акциите на Селтикс от семейство Грусбек, което е собственик на най-успешния отбор в НБА от 2002 година насам. "Зелените" имат общо 18 титли, като последните две - през 2008 и през 2024 година, бяха спечелени по време на управлението на Грусбек.