Зверев ще играе втори мач за деня

Световният №3 Александър Зверев подобри баланса си в Синсинати на 14-2 от началото на победния си поход през 2021 г., след като му беше необходим само един гейм, за да завърши победата си с 6-4, 6-4 над Брандън Накашима и да достигне четвъртия кръг.

Така Александър Зверев удължи перфектната си статистика в преките двубои срещу американеца на 5-0. Мачът беше прекъснат предната вечер заради силна буря, която попречи на Зверев да затвори срещата със собствен сервис.

По-късно днес Зверев ще има възможност да си върне за загубата на полуфиналите от Карен Хачанов миналата седмица в Торонто, където пропусна мачбол. Германецът е насочил краткосрочните си цели към достигане на полуфиналите за четвърти път в последните си четири участия. Последните му резултати рязко контрастират с шестте поредни отпадания в първи кръг в първите му шест участия на този турнир.