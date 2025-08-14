Собственикът на Каролина Хърикейнс купува Портланд Трейл Блейзърс

Популярни
  • 14 авг 2025 | 11:40
Клубът от НБА Портланд Трейл Блейзърс е на път да смени своя притежател, като е в процес на продажба. Собственикът на Каролина Хърикейнс от НХЛ Том Дъндън се е съгласил да купи Блейзърс за 4 милиарда долара, според информация на известния журналист и анализатор Шамс Чарания.

Без съмнение това ще е една от най-големите сделки в историята на НБА, ако бъде финализирана. Собственикът на Блейзърс Пол Алън, който почина през 2018 г. след битка с рака, е изразил желанието си в случай на продажба на отбора, приходите да бъдат дарени на благотворителни организации.

Очаква се това да бъде изпълнено от настоящото ръководство, тъй като покойният Пол Алън е купил отбора на Портланд през 1988 г. за 70 милиона долара, а сегашната му предстояща продажба достига невероятната сума от 4 милиарда долара.

Снимки: Gettyimages

