Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир в Румъния

Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир в Румъния

  • 13 авг 2025 | 20:47
  • 345
  • 0
Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир в Румъния

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за втория кръг сингъл на турнира по тенис на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №4 в схемата българка победи представителката на домакините Мария Попа с 6:4, 6:7(4), 7:5. Срещата продължи 3 часа и 33 минути.

19-годишната Енчева поведе с 3:0 по пътя си към успеха в първия сет. Българката имаше преднина от 4:1 във втората част, но допусна изравняване при 4:4, а след това загуби тайбрека с 4:7 точки. Националката дръпна с 4:1 в третата решителна част, допусна обрат за 4:5, но със серия от три поредни спечелени гейма триумфира с победата.

Във втория кръг тя ще играе срещу румънската квалификантка Сара Балан.

Лидия Енчева спечели първа титла в кариерата си
Лидия Енчева спечели първа титла в кариерата си

В края на юни Лидия Енчева спечели първа титла в кариерата си от турнирите на ITF в Галац (Румъния), след което достигна до финала в Куршумлийска Баня (Сърбия) и до полуфиналите в Брашов (Румъния).

Вчера българката се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки в тандем с Мара Гае (Румъния).

Държавната шампионка за жени Валерия Гърневска загуби на старта на основната схема с 0:6, 3:6 Сара Балан (Румъния). Преди този мач 16-годишната Гърневска постигна две убедителни победи в квалификациите.

Следвай ни:

Още от Тенис

Манарино за допинга на Синер: Не вярвам в Дядо Коледа

Манарино за допинга на Синер: Не вярвам в Дядо Коледа

  • 13 авг 2025 | 15:53
  • 925
  • 1
Глушкова с трета поредна победа в Сърбия

Глушкова с трета поредна победа в Сърбия

  • 13 авг 2025 | 14:46
  • 941
  • 0
Ива Иванова започна с победа на сингъл на турнир в Тунис

Ива Иванова започна с победа на сингъл на турнир в Тунис

  • 13 авг 2025 | 14:21
  • 560
  • 0
Дъжд попречи на Зверев да сервира за победа в Синсинати

Дъжд попречи на Зверев да сервира за победа в Синсинати

  • 13 авг 2025 | 13:27
  • 820
  • 0
Винъс Уилямс ще има нова кукла Барби с лика си

Винъс Уилямс ще има нова кукла Барби с лика си

  • 13 авг 2025 | 11:10
  • 810
  • 2
Коко Гоф и Джазмин Паолини продължават в следващия кръг в Синсинати

Коко Гоф и Джазмин Паолини продължават в следващия кръг в Синсинати

  • 13 авг 2025 | 10:06
  • 724
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на ПСЖ и Тотнъм

Съставите на ПСЖ и Тотнъм

  • 13 авг 2025 | 21:05
  • 1713
  • 2
Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

  • 13 авг 2025 | 18:11
  • 20684
  • 155
ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

  • 13 авг 2025 | 14:28
  • 47765
  • 139
Трансферът на алжирския халф в Левски пред провал

Трансферът на алжирския халф в Левски пред провал

  • 13 авг 2025 | 20:39
  • 7848
  • 7
Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 38975
  • 55
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 13 авг 2025 | 13:18
  • 34715
  • 33