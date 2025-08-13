Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за US Open

Популярни
  13 авг 2025
Двукратната шампионка от Откритото първенство на САЩ по тенис Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за тазгодишното издание на турнира, обявиха организаторите в сряда. Така 45-годишната американка ще бъде най-възрастната състезателка в турнира от Големия шлем от 1981 година насам, когато и играла Рени Ричардс, която е била на 47 години.

Уилямс стана и най-възрастната състезателка, спечелила мач от WTA, от 2004 насам, след като надигра Пейтън Стърнс на турнира във Вашингтон преди месец, като преди това отсъства 16 месеца от кортовете.

Тя участва за последно в основната схема на турнира в Ню Йорк през 2023, каза загуби в първия кръг от белгийката Грийт Минен.

Седемкратната шампионка от Големия шлем и ще играе и на смесени двойки в турнира със сънародника си Райли Опелка.

Французойката Каролин Гарсия също получи "уайлд кард", като през 2022 тя игра полуфинал в турнира. Тя сподели плановете си да прекрати кариерата си в края на сезона.

