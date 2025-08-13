Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кифисия
  Български национал подписа в Гърция

  13 авг 2025
  • 227
  • 0
Българският национал Алекс Петков ще продължи кариерата си в Кифисия. Защитникът подписа договор за три години с новака в гръцката Супер Лига.

За последно бранителят беше част от Шльонск (Вроцлав), с който изпадна от Екстракласата в Полша през миналия сезон. Петков прекара част от кариерата си в Шотландия, след което се върна в България и облече екипа на Левски. У нас юношата на Черно море е играл и за Арда.

За националния отбор той дебютира на 26 март 2022 г. в контролата срещу Катар (1:2) и оттогава насам е записал 17 мача за "лъвовете".

