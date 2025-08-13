България U21 срещу Полша на 1/4-финала на Световното

Волейболистките от националния отбор на България за девойки до 21 години ще играят срещу Полша на 1/4-финалите на Световното първенство в Сурабая (Индонезия). Това стана ясно след изиграването и на последната среща от 1/8-финалите на Мондиала тази вечер.

По-рано днес младите български "лъвици" разгромиха САЩ с 3:0 гейма в 1/8-финалния си двубой. Отборът на Полша пък се наложи над Пуерто Рико също с 3:0 (25:15, 25:16, 25:13) в последния 1/8-финал.

Четвъртфиналът между България и Полша ще бъде в петък (15 август) от 10,00 часа българско време.

Снимки: en.volleyballworld.com