България U21 срещу Полша на 1/4-финала на Световното

  • 13 авг 2025 | 18:37
  • 762
  • 2

Волейболистките от националния отбор на България за девойки до 21 години ще играят срещу Полша на 1/4-финалите на Световното първенство в Сурабая (Индонезия). Това стана ясно след изиграването и на последната среща от 1/8-финалите на Мондиала тази вечер.

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

По-рано днес младите български "лъвици" разгромиха САЩ с 3:0 гейма в 1/8-финалния си двубой. Отборът на Полша пък се наложи над Пуерто Рико също с 3:0 (25:15, 25:16, 25:13) в последния 1/8-финал.

Четвъртфиналът между България и Полша ще бъде в петък (15 август) от 10,00 часа българско време.

Снимки: en.volleyballworld.com

