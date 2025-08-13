Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Волейболистките от националния отбор на България за девойки до 21 години изиграха най-добрият си двубой на Световното първенство в Сурабая (Индонезия).

Момичетата на Драган Нешич сразиха САЩ с 3:0 (25:23, 25:16, 25:15) и се класираха на 1/4-финал на Мондиал 2025.

Там България ще срещне победителят от 1/8-финалната среща Полша - Пуерто Рико, която ще се играе днес от 17:30 часа.

1/4-финалната среща на България ще се играе в петък, 15 август, но все още не се знае началния час.

Най-полезни за България станаха Ива Дудова (1 ас) и капитанката Виктория Коева (3 блока и 2 аса) с 14 и 13 точки за победата.

Огромен скандал! FIVB присъди 4 загуби на Виетнам! Момчета ли са играли на световното за девойки?

За тима на САЩ, който се представя с по-малки състезателки от този набор, единствената с двуцифров актив беше Хенли Андерсън с 10 точки (3 блока).

Снимки: en.volleyballworld.com