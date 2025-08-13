Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Горна Оряховица)
  3. Играчи на Локомотив (ГО) и Беласица "изгоряха" за четири мача

Играчи на Локомотив (ГО) и Беласица "изгоряха" за четири мача

  • 13 авг 2025 | 17:25
  • 684
  • 0

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви глобите и наказанията след мачовете от третия кръг във Втора лига. Мариян Иванов от Локомотив (Горна Оряховица) и Мартин Тодорски от Беласица са санкционирани за четири мача заради мелето, което се получи след двубоя между двата отбора. "Железничарите" получиха и предупреждение за лишаване от домакинство.

Ранен гол срещу Беласица донесе първа победа на Локо (Го) през новия сезон, бой след края на мача
Ранен гол срещу Беласица донесе първа победа на Локо (Го) през новия сезон, бой след края на мача

ДК задължава ФК „Черноморец” гр. Бургас да възстанови щетите на стадион „Миньор” гр. Перник съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За навлизане на публика на терена след края на срещата и с оглед сериозността на инцидента, на основание чл.37, ал.1, т.1, б. В, предложение 1 и във връзка с чл.6, ал.7 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с предупреждение за лишаване от домакинство и имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Локо (ГО) не иска да се разпространяват лъжи за снощния мач с Беласица
Локо (ГО) не иска да се разпространяват лъжи за снощния мач с Беласица

ДК задължава ФК „Беласица” гр. Петрич да възстанови щетите на стадион „Градски стадион” гр. Горна Оряховица съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

Бела с позиция за грозните сцени след мача в Горна Оряховица
Бела с позиция за грозните сцени след мача в Горна Оряховица

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ОФК "Спартак" гр. Плевен с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За хвърлен предмет на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ОФК "Спартак" гр. Плевен с имуществена санкция в размер на 250 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 750 лева.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Илиян Киряков ще води Етър в регионалното дерби с Янтра (Габрово)

Илиян Киряков ще води Етър в регионалното дерби с Янтра (Габрово)

  • 13 авг 2025 | 13:52
  • 1733
  • 5
Героят на Ференцварош: Мечтаех за такъв мач

Героят на Ференцварош: Мечтаех за такъв мач

  • 13 авг 2025 | 13:40
  • 1281
  • 2
Мачът Ференцварош - Лудогорец е сред най-слабо посетените в ШЛ

Мачът Ференцварош - Лудогорец е сред най-слабо посетените в ШЛ

  • 13 авг 2025 | 13:35
  • 1495
  • 4
Дамбраускас: Ще бъдем принудени да поемаме повече рискове

Дамбраускас: Ще бъдем принудени да поемаме повече рискове

  • 13 авг 2025 | 13:23
  • 1677
  • 1
Левски пристигна в Баку

Левски пристигна в Баку

  • 13 авг 2025 | 13:21
  • 10990
  • 47
104 години от рождението на първия капитан на ЦСКА

104 години от рождението на първия капитан на ЦСКА

  • 13 авг 2025 | 13:05
  • 998
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

  • 13 авг 2025 | 18:11
  • 6068
  • 9
ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

  • 13 авг 2025 | 14:28
  • 34872
  • 107
Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 29391
  • 41
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 13 авг 2025 | 13:18
  • 27700
  • 28
Етър остана без треньор

Етър остана без треньор

  • 13 авг 2025 | 12:20
  • 13839
  • 15
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 18564
  • 7