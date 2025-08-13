Играчи на Локомотив (ГО) и Беласица "изгоряха" за четири мача

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви глобите и наказанията след мачовете от третия кръг във Втора лига. Мариян Иванов от Локомотив (Горна Оряховица) и Мартин Тодорски от Беласица са санкционирани за четири мача заради мелето, което се получи след двубоя между двата отбора. "Железничарите" получиха и предупреждение за лишаване от домакинство.

ДК задължава ФК „Черноморец” гр. Бургас да възстанови щетите на стадион „Миньор” гр. Перник съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За навлизане на публика на терена след края на срещата и с оглед сериозността на инцидента, на основание чл.37, ал.1, т.1, б. В, предложение 1 и във връзка с чл.6, ал.7 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с предупреждение за лишаване от домакинство и имуществена санкция в размер на 1000 лева.

ДК задължава ФК „Беласица” гр. Петрич да възстанови щетите на стадион „Градски стадион” гр. Горна Оряховица съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК "Спартак" гр. Плевен с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За хвърлен предмет на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК "Спартак" гр. Плевен с имуществена санкция в размер на 250 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 750 лева.