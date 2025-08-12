От Бела с нова декларация за скандала с Локо (ГО)

От Беласица публикуваха нова декларация относно скандалите по време на мача с Локомотив (Горна Оряховица).

След доста видеа и създало се напрежение след края на футболната среща между отборите на Локомотив (Горна Оряховица) и Беласица (Петрич), искаме да внесем някои уточнения. Прочетохме внимателно декларацията на домакините, в която се опитват да манипулират и да прехвърлят изцяло вината за създалата се ситуация след края на срещата върху отбора на Беласица. Домакините споменават, че след края на мача щабът и футболистите на Беласица са обградили съдийската бригада и оттам се е създало напрежение и трябвало охранителите да бранят съдиите от вербалната и физическа агресия на отбора гост. Това са абсолютни лъжи и грозни нападки, които нямат дори доза истина. Както ясно се вижда на кадрите, след края на мача капитанът на домакините прави безумно влизане с бутони напред и, като по чудо, не уцелва крака на Мартин Тодорски. Това е и основната причина да се създаде напрежението между двата отбора, при положение че мачът е свършил.

Първите, които навлизат на терена, са от щаба на домакините и впоследствие и хора от щаба на Беласица, които се опитват да разделят футболистите и да успокоят ситуацията. През цялото време съдийската бригада наблюдава отстрани случващото се и нито за момент няма хора от Беласица, които да са ги обградили или да комуникират с тях по какъвто и да е начин, което е ясно доказателство, че декларацията на домакините е пълна лъжа. В настъпилото меле същият този капитан на Локомотив нанася удар с коляно в областта на корема на Мартин Тодорски – действие, ясно описано в доклада на съдията, за което получава червен картон. Капитанът на домакините беше удържан от четирима човека, защото явно искаше да демонстрира техники от други спортове. След показания червен картон, видно на камерите е как започва физическа и вербална атака срещу съдията и бива избутван със сила от охранителите на мача и свои съотборници – нещо, което явно контрастира с декларацията на домакините, че агресорът към съдиите е бил отборът гост. Може би спринтът на техния треньор към главния съдия, който се намираше в центъра на терена, след като беше показал червения картон на техния състезател, е бил, за да го поздрави? Навлизането на публиката на терена беше след като страстите се бяха успокоили и двата отбора се прибираха към съблекалните. Видно е на видеото, че това навлизане се случва, когато има наши футболисти и треньори на терена и когато съдийската бригада е все още на терена! Нашите футболисти побягват към тунела, за да се предпазят от евентуална физическа саморазправа. Такава, слава Богу, не се случва, но този прецедент е изключително опасен и не трябва да се повтаря. Може би търсиха да се саморазправят с игралия 16-годишен наш юноша или с 21-годишния Тодорски, който беше легнал на земята и му се оказваше помощ да се прибере в съблекалнята след удара на техния капитан – действие, което донесе червен картон и на Тодорски, без той да е посягал към противниковия футболист.

Ние от ОФК Беласица не толерираме тиражирането на лъжи в официални позиции, изразени от който и да е клуб, с цел манипулиране на общественото мнение и бягане от отговорност. Отборът на Локомотив да обърне внимание на отношението и проявите на техния капитан – човека, който трябва да е пример в съблекалнята и на терена. Примерът, който той даде в този мач, не отива на професионален футболист. Нашият клуб ще приложи всички видеоматериали и ще сезира футболния съюз за манипулативния доклад, в който не се споменава и дума за навлизане на публика на терена. Как да очакваме обективна съдийска оценка за абсолютно неадекватния съдия, когато кадри с нахлули фенове ги видя цялата страна, а човекът, който отговаря за организацията на мача, е пропуснал да забележи? ОФК Беласица остава на разположение за евентуални въпроси и даване на свидетелски показания, но няма да толерираме неверните внушения и грозни лъжи, отправени към нас.