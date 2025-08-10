Популярни
Бела с позиция за грозните сцени след мача в Горна Оряховица

  • 10 авг 2025 | 00:42
  • 327
  • 2
След успеха на Локомотив (Горна Оряховица) срещу тима на Беласица с 1:0 в срещата от Втора лига възникна сериозно напрежение на стадиона в Северна България.

Любителски кадри, които изтекоха в социалните мрежи, показаха как след последния съдийски сигнал фенове нахлуват на терена и се стига до грозни ексцесии.

Гостите от Петрич осъдиха остро случилото се и публикуваха на страницата си във Facebook позиция, в която критикуват пряко главния съдия на мача Вилиян Виденов.

“❗️Официална позиция на ОФК „Беласица“

Отборът на „Беласица“ осъжда остро инцидентите след края на срещата с „Локомотив“ (Горна Оряховица).

Абсолютно всичко след мача беше провокирано от свирилия дебютна среща във Втора лига главен арбитър Вилиян Видинов.❗️

През целия двубой главният съдия отсъждаше с доста странен аршин. Подмина очевадна игра с ръка в 20-ата минута в наказателното поле на домакините, след което спести поредица от картони за груби влизания от страна на домакините. След последния съдийски сигнал капитанът на домакините изрита с коляно в корема нашия футболист Мартин Тодорски, с което се даде началото на продължително напрежение между двата отбора. В един момент дори се стигна до нахлуване на домакинските привърженици, които потърсиха саморазправа, и добре че не се стигна до такава.

Тук е моментът да попитаме:
❓Какво щеше да се случи, ако нашите футболисти вече не се бяха прибрали в съблекалнята?
❓Кой щеше да носи вина, ако се беше стигнало до сериозни последствия за състезатели и треньори?
❌Насилието няма място на футболния терен.

Молим отговорните за тази среща да вземат адекватни мерки, за да не се допусне тази ситуация да бъде повторена.

Още от дълги години Беласица се слави с доста гостоприемно посрещане на своите гости. Ще очакваме с нетърпение ответната среща и ще се подготвим така, че нашите гости да се чувстват комфортно на и извън зеления терен!”, написаха от клуба.

