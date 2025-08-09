Ранен гол донесе първа победа на Локомотив (Горна Оряховица) през новия сезон

Локомотив (Горна Оряховица) победи с 1:0 Беласица в двубой от третия кръг на Втора лига. Това беше първа победа за “железничарите”, които досега имаха само загуби. Единственото попадение падна в 8-ата минута и бе дело на Жулиян Иванов. До края на срещата Локо успя да задържи аванса си и да се поздрави с трите точки.

Така тимът от Горна Оряховица се изкачва до деветото място във временното класиране с първи три пункта в актива си. Беласица от своя страна е само с една точка, която спечели в първия си мач.