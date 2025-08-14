ММА бойците Владислав Кънчев и Емил Незиров прогнозират UFC 319

Популярни
ЦСКА представя Бойко Величков
  • 14 авг 2025 | 13:54
  • 591
  • 0

Професионалните ММА бойци Владислав Кънчев и Емил Незиров гостуваха в студиото на "Sportal Fight Club", за да дискутират предстоящата бойна галавечер UFC 319.

Събитието ще бъде оглавено от битка за титлата в средна категория. Шампионът Дрикус Дю Плеси ще защитава пояса си за трети път, а срещу него ще застане непобеденият чеченец Хамзат Чимаев. Последният за първи път влиза в планирана за пет рунда ММА битка и това предизвика въпроси в ММА общността дали ще успее да се справи с темпото и интензитета на бой, който Дю Плеси води в шампионските рундове.

Българските спортисти и редакторът в медията ни Борис Тонев коментираха физическата подготовка и техническите умения на Чимаев и Дю Плеси и дадоха своите прогнози за резултата от двубоят, който трябва да се проведе в неделя сутрин (българско време).

Гостите на Sportal.bg и Тонев коментираха и съпътстващите три двубоя от основната бойна карта. Непобеденият Лирон Мърфи ще се изправи срещу световния шампион по борба за мъже до 23 години и бивш боец на "Белатор" Арън Пико, който ще дебютира в октагона на UFC.

Опитният боец в полусредна категория Джиоф Нийл ще премери сили с друг известен нокаутьор от дивизията - Карлос Пратес.

