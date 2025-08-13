Националите до 14 години започнаха със загуба на турнира в Словения

Българският национален отбор за момчета до 14 години започна със загуба участието си на турнира “I Feel Slovenia Ball” в Словен градец. Играчите на Петьо Колев и Венцислав Костов загубиха от Хърватия с 50:120 в мач от първия кръг в Група А.

Българският тим продължава участието си в надпреварата утре (четвъртък), когато ще има за съперник Словения от 20:45 часа.

Хърватите решиха всичко още през първото полувреме, което спечелиха с 56:20. При подновяването на играта българите просто не намериха начин да се противопоставят на своите съперници, които до края увеличаваха преднината си без проблеми, печелейки повече от категорично.

Никола Тодоров отбеляза 14 точки за българския тим.

Никша Злопаша финишира с 20 точки, 9 борби и 5 асистенции за победителите.

Снимка: БФБаскетбол