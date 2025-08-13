Популярни
Глушкова с трета поредна победа в Сърбия

  • 13 авг 2025 | 14:46
  • 312
  • 0
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

21-годишната Глушкова победи със 7:6(4), 6:2 Наталия Сенич (Сърбия). Двубоят продължи почти два часа.

Българката пропусна на три пъти преднина от пробив във първия сет, а при 5:4 пропусна и сетбол на собствен сервис. Глушкова изостана с 2-4 точки в последвалия тайбрек, но спечели следващите пет разигравания за да триумфира със 7-5.

Националката поведе с 5:1 във втората част и затвори мача в своя полза с 6:2.Това е трета поредна победа за Глушкова, която започна турнира от квалификациите. Във втория кръг българката ще играе срещу първата поставена и №223 в световната ранглиста Ребека Сербан (Кипър).

Денислава Глушкова е в серия от класиране на два поредни полуфинала на други турнири в Сърбия.

