  • 13 авг 2025 | 14:03
  • 647
  • 0
Рони е вдъхновен от новата си щека в Саудитска Арабия

Рони О'Съливан записа убедителна победа с 5-0 над Джо О’Конър в откриващия си мач на Saudi Arabia Snooker Masters в Джеда. Ракетата направи това с нова щека, от която се надява да почерпи вдъхновение за завръщане към най-добрата си форма.

Любимецът на феновете определи този турнир като „домашен“, тъй като вече живее в Дубай и има академия на свое име в Рияд. Гения от Чигуел зарадва публиката с убедителното си класиране за 1/8-финалите, където ще се изправи срещу Чанг Бингю.

Миналият сезон О’Съливан страдаше от липса на увереност и участва в едва няколко турнира, а в “Крусибъл” беше разбит със 17:7 от Джао Синтонг на полуфиналите. Но новият сезон носи нови надежди и 49-годишният шампион планира да възстанови играта си, като се състезава по-редовно.

О’Конър имаше шанс да спечели първия фрейм, но пропусна черната от място, след като бе реализирал последната червена при резултат 42-50. Това се оказа ключов ранен момент, след който О’Съливан „открадна“ фрейма и взе следващите четири с брейкове от 116, 89, 53 и 90 точки.

О’Съливан, чиято нова щека е изработена от колегата му Съни Акани, коментира:

„Тази е страхотна, затова помолих Съни да ми направи още няколко. Той ми даде три-четири, които всички са отлични. Да правиш щеки е като да си инженер по дърво – аз нямам никаква представа, но Съни е много интелигентен човек и прави невероятни щеки.

Бях в толкова слаба форма, че за мен сега е важно просто да изиграя няколко добри мачове един след друг – това би ме направило много щастлив. След това вече бих започнал да мисля за печелене на турнири.“

Попитан за нивото на сегашните топ състезатели, О’Съливан добави:

„Кайрън Уилсън беше феноменален в Шанхай – играе на нивото на Джон Хигинс, което вероятно е най-големият комплимент, който можеш да дадеш на някого. Иска ми се да вярвам, че когато съм във форма, винаги мога да намеря начин да спечеля. Но е страхотно, че все още играя на този етап от кариерата си.“

