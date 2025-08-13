Хибрид между Янис и Уемби: 13-годишен вундеркинд влиза в първия отбор на Барселона

13-годишен вундеркинд ще бъде включен в първия тим на испанския гранд Барселона, твърди журналистът от Рамон Паломар от каталунското издание Sport. Става дума за Мохамед Дабоне, който едва на крехката възраст от 13 години вече е висок 210 см. Той се изявява на позицията център.

Заедно с него в мъжкия състав на Барса се очаква да попадне за новия сезон и друг талант - 17-годишният център Сейон Кейта, висок 212 см. Ръководството на “лос кулес” иска Кейта и Дабоне да започнат да работят с играчите от основния отбор.

И двамата се изявяваха в младежкия турнир на Евролига в Абу Даби. Състезавайки се срещу далеч по-големи от него като възраст играчи, Дабоне записа средно по 12 точки, 7.3 борби и 1.3 чадъра.

Роденият през октомври 2011 година талант от Буркина Фасо за кратко се превърна в истинска сензация в Испания и е считан за своего рода микс от Янис Адетокунбо и Виктор Уембаняма. Във финала на Младежката купа срещу Реал Мадрид Дабоне вкара 22 точки, взе 26 борби и регистрира коефициент на полезно действие (КПД) от 48.

Подобно представяне 13-годишното дете чудо направи и на международния турнир Вия де Ла Оротава, където отново се изправи срещу младежката формация на Реал Мадрид и изригна с 31 точки, 19 борби и 4 чадъра за КПД от 45.

Следвай ни:

Снимки: Imago