Без украински отбор в основната фаза на Шампионска лига за първи път от 20 години

  • 13 авг 2025 | 12:09
  • 113
  • 1
За първи път от 20 години украински отбор няма да играе в основната фаза на футболната Шампионска лига. Представителят на страната в основния клубен турнир на Европа през сезон 2025/26 Динамо Киев отпадна в третия квалификационен кръг след загуба от кипърския Пафос (0:1, 0:2) и ще трябва да играе в плейофа за Лига Европа.

Пафос изхвърли Динамо (Киев) от Шампионската лига
Последният път, когато основната фаза на Шампионската лига се проведе без украински клубове, беше през сезон 2005/06. Тогава Динамо Киев загуби от швейцарския Тун (2:2, 0:1) във втория кръг на квалификациите, а Шахтьор Донецк не успя да се справи с италианския Интер в следващата фаза (0:2, 1:1).

Към момента са известни 29 от 36-те участници в предстоящата основна фаза на Шампионската лига. Последните 7 отбора ще бъдат определени на 26 и 27 август, когато ще се проведат реваншите от плейофния кръг. Жребият за общата фаза на турнира ще се проведе на следващия ден. Българският представител Лудогорец също отпадна в третия квалификационен кръг след загуба на реванша снощи от Ференцварош с 0:3.

