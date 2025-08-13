Успешна операция за Джеймс Мадисън

Съкрушеният халф на Тотнъм Джеймс Мадисън обеща да се върне на терена по-силен от всякога, след като претърпя успешна операция на предната кръстна връзка на дясното си коляно. Мадисън получи сериозна контузия на коляното по време на предсезонния приятелски мач на Тотнъм с Нюкасъл в Сеул на 3 август. Това се случи месеци след като друг проблем с коляното извади Мадисън от мача на Тотнъм с Манчестър Юнайтед във финала на Лига Европа през май. Играчът ще бъде дълго извън терените, но вярва, че ще заглуши онези, които се подиграват на нещастието му.

"Това е най-лошият момент в жевота ми“, написа вицекапитанът на Тотнъм Мадисън в X на фона на негова снимка в болнично легло, заобиколен от трите си деца.

Lowest low I’ve ever had. Heartbroken at the fact this injury has occurred at this time in my career. With the Super Cup tomorrow, the premier league season on the horizon, the exciting champions league campaign & it being a World Cup year for England it all feels very very cruel… pic.twitter.com/m0TgKlo8Sk — James Maddison (@Madders10) August 12, 2025

"Сърцето ми е съкрушено от факта, че тази контузия се случи в този момент от кариерата ми. Със Суперкупата на Европа, сезонът във Висшата лига на хоризонта, вълнуващата кампания в Шампионската лига и годината на Световното първенство за Англия, всичко това се усеща много, много жестоко, но въпреки това операцията за реконструкция на предната кръстна връзка беше успешна. На всички мои близки приятели и семейство, вашата подкрепа и любов означават абсолютно всичко за мен. На тези от вас, които положиха всички усилия да ми пишат в социалните медии в подкрепа на мен и моето възстановяване, дори когато не се познаваме лично, ви оценявам повече, отколкото някога ще си представите, така че ви благодаря. И накрая, на тези от вас, които се съмняват, мразят и ми се подиграват. Вие наистина ме мотивирате до нива, за които не знаех, че имам в себе си, така че отново ви благодаря. Ще се видим отново.“

Тежък удар по амбициите на Тотнъм

Очаква се Мадисън да отсъства от игра около девет месеца, но може да отнеме до година и половина, преди английският национал да се върне към предишното си най-добро ниво - след като той отбеляза 12 пъти в 45 мача за Тотнъм през сезон 2024-25.

Снимки: Gettyimages