Тежък удар по амбициите на Тотнъм

  • 7 авг 2025 | 14:43
  • 1090
  • 0
Тежък удар по амбициите на Тотнъм

Плеймейкърът на Тотнъм Джеймс Мадисън е със скъсана предна кръстна връзка, официално потвърдиха от клуба. 28-годишният полузащитник е получил тежката травма по време на приятелската среща на “шпорите” с Нюкасъл в неделя.

“Можем да потвърдим, че Джеймс Мадисън ще се подложи на операция поради разкъсване на предна кръстна връзка на дясното коляно. Всички в Тотнъм желаят на Джеймс пълно и бързо възстановяване. Ще го подкрепяме на всяка стъпка по пътя,” се казва в официалното изявление. Халфът записа 12 гола и 11 асистенции през миналата кампания, но пропусна края на сезона отново поради травма. Това е нов удар по амбициите на новия мениджър Томас Франк, който пое тима преди два месеца. Вчера “шпорите” бяха официално напуснати и от досегашния си капитан Хюн-Мин Сон. По-рано през това лято се смяташе, че лондончани са близо до привличането на Морган Гибс-Уайт, но в крайна сметка сделката с Нотингам Форест се провали.

Снимки: Gettyimages

