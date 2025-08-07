Тежък удар по амбициите на Тотнъм

Плеймейкърът на Тотнъм Джеймс Мадисън е със скъсана предна кръстна връзка, официално потвърдиха от клуба. 28-годишният полузащитник е получил тежката травма по време на приятелската среща на “шпорите” с Нюкасъл в неделя.

We can confirm that James Maddison will undergo surgery for a ruptured Anterior Cruciate Ligament (ACL) in his right knee.



We will be supporting you every step of the way, Madders 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 7, 2025

“Можем да потвърдим, че Джеймс Мадисън ще се подложи на операция поради разкъсване на предна кръстна връзка на дясното коляно. Всички в Тотнъм желаят на Джеймс пълно и бързо възстановяване. Ще го подкрепяме на всяка стъпка по пътя,” се казва в официалното изявление. Халфът записа 12 гола и 11 асистенции през миналата кампания, но пропусна края на сезона отново поради травма. Това е нов удар по амбициите на новия мениджър Томас Франк, който пое тима преди два месеца. Вчера “шпорите” бяха официално напуснати и от досегашния си капитан Хюн-Мин Сон. По-рано през това лято се смяташе, че лондончани са близо до привличането на Морган Гибс-Уайт, но в крайна сметка сделката с Нотингам Форест се провали.

