Новата телевизионна сделка на UFC ще донесе по-големи бонуси за бойците

Възнагражденията на бойците на UFC се увеличават, поне в едно отношение.

По-рано тази седмица UFC подписа нова сделка за телевизионни права с "Paramount" на стойност 7,7 милиарда долара за седем години. Сделката не само прави "Paramount+" дом на всички събития на UFC, започвайки от 2026 г., но и слага край на модела „pay-per-view“, като всички събития ще бъдат достъпни в "Paramount+|.

UFC приветства сделката като огромен позитив за бойците, но промяната повдигна въпроси относно това как новата сделка ще се отрази на заплащането им. Eдин от големите стимули за това да си шампион на UFC са точките от „pay-per-view“, които ще изчезнат през 2026 г. И докато изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт няма конкретни отговори как UFC планира да се справи с това в момента, той разкри една голяма промяна, която предстои: увеличение на бонусите.

„Чуйте, няма да коментирам това, защото все още трябва да се съберем и да обсъдим тези неща“, каза Уайт пред репортери на пресконференцията на "Contender Series" във вторник. „Август е, имаме време до януари да измислим тези неща. Бонусите очевидно ще се увеличат. Така че това ще бъде голямо. Забравете за покачването на вълната с всички останали бойци, само сумата, която бонусите носят на боец, е милиони долари.“

Стандартната бонусна структура, която UFC използва, е 50 000 долара за два бонуса за представяне на събитие и допълнителни 50 000 долара за всеки участник в „Битката на вечерта“, въпреки че UFC понякога е увеличавал тази сума при специални обстоятелства. Все още не е ясно какво ще бъде увеличението на бонусите.

Що се отнася до останалото, Уайт казва, че все още работят по детайлите за това как може да се промени заплащането на бойците, но повтаря, че тази нова телевизионна сделка е победа и за бойците.

„Винаги се опитваме да преминем на следващото ниво“, каза Уайт. „Очевидно тази телевизионна сделка е огромна и е голяма работа. Все още има много повече неща, които не знаете, но сега става дума за – винаги трябва да се доказваш. Винаги. Няма значение колко добра е била миналата година, това не означава нищо, когато влезеш в следващата година. Трябва да влезем там и да се представим. Тези хора инвестират в спорта, в спортистите и ние трябва да влезем там и да се справим. Така че имаме много работа през следващите няколко месеца.“

