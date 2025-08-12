Джи Ес Пи: Новата сделка на UFC може да е ужасна за бойците

UFC ще разполага с повече пари, отколкото може да похарчи, след като подписа историческа сделка за излъчване в САЩ с "Paramount". Но какво означава това за бойците?

В понеделник UFC официално обяви "Paramount" за свой нов партньор за излъчване, като 43 галавечери (включително 13 номерирани събития) ще се излъчват по стрийминг услугата Paramount+ или CBS, започвайки през 2026 г. Средната годишна стойност на седемгодишната сделка е 1,1 милиарда долара, което означава общо 7,7 милиарда долара (ако двете страни не сключат нова сделка по-нататък).

UFC премахват модела на платените излъчвания през 2026-а

Най-важното за феновете е, че платените гледания вече са минало, тъй като традиционните номерирани събития ще бъдат част от абонаментния пакет на "Paramount+". Този конкретен детайл повдигна въпроса какво означава това за бойците, особено за големите имена, които са свикнали да получават процент от платените гледания за своите усилия.

Легендата на UFC Джордж Сен Пиер говори пред "Covers" и обясни защо блокбъстър сделката може да не е в полза на спортистите на организацията.

„Може да е добре за UFC, като промоутър, но ужасно за бойците, защото когато се състезавах, можех да водя сериозни преговори по договора си“, каза Сен Пиер. „Можех да кажа на UFC: „Хей, ако искате да рекламирам битките си, искам да стана партньор. Искам част от пая и ще преговарям за част от приходите от платените гледания. Защото, ако правя цялата промоция, ви помагам, но и вие трябва да ми помогнете. Трябва да ме направите партньор.“ Така че това може да е лошо нещо за бойците, тъй като те имат по-малко влияние.“

Сен Пиер е широко признат не само като един от най-добрите, но и като един от най-финансово успешните бойци в историята на UFC. Като шампион в полусредна категория, Сен Пиер редовно бе водещо лице на платени гледания от 2008 до 2013 г. и бе основен бенефициент на системата за стимулиране на UFC, при която звездите получават процент от печалбите, след като покупките преминат определен праг (тъй като битките за титлата на Сен Пиер редовно преминаваха границата от 600 000 покупки "pay-per-view", това беше често срещано явление за него).

Други бивши суперзвезди като Конър Макгрегър, Ронда Раузи, Брок Леснар и Джон Джоунс също напълниха хазните си с техните дялове от печалбите от платените гледания на UFC, така че в момента не е ясно какво се очаква от настоящите звезди на промоцията да поискат, когато дойде време да преговарят.

„Това е, което мисля“, каза Сен Пиер. „Мисля, че това ще отнеме част от влиянието на големите имена, за да имат аргумент да преговарят за повече пари.“