Облекчение за ФК Ловеч! Падна забрана от ФИФА

Отборът на футболен клуб Ловеч, от едноименния град, ще играе в Северозападната Трета лига, сезон 2025-2026 година.

Добрин Джабарски, изпълнителен директор на ФК Ловеч, коментира пред Sportal.bg ситуация в клуба.

„Днес, ФИФА свали забраната за картотекиране, която преди време наложи на нашия клуб. Причината за санкцията – финансови задължения към нигерийския футболист Сюлейман Абдулгени. Вече имаме споразумение и ще го следваме. Докато изчаквахме решението на световната футболна централа, се работеше усилено във всички други направления във ФК Ловеч. Спортно-техническия щаб селектира отбор от 22-ма футболисти. Проведена беше нормална подготовка – тренировъчен процес и приятелски срещи. Смятам, че имаме балансиран състав от качествени футболисти. Целта ни, с потенциала, с който разполагаме е, да се борим и да сме на челните места в класирането. На 16 август, в 18:00 часа, започваме официално новия сезон, с мач от турнира за купата на България в Троян срещу едноименния отбор. В първенството стартираме на 23 август, в Ловеч срещу Локомотив (Мездра). Вероятно ще сме единствения отбор от Трета лига, който ще играе на електрическо осветление – от 20:00 часа.

Осигурен е финансовия бюджет на отбора за участие в Северозападната Трета лига. Не спираме да работим за намаляване и изчистване на задължения на клуба, натрупани от участието във Втора професионална лига. Така ще продължаваме докато оздравим клуба. Никога не сме си и помисляли да фалираме и закриваме ФК Ловеч, за да създадем на мястото му нов клуб“.