Бивш играч на Нюкасъл премина в клуб от Мексико

Бившият футболист на Нюкасъл Ален Сен-Максимен подписа договор с Клуб Америка, съобщиха от мексиканския отбор. 28-годишният Сен-Максимен пристига в Лига MX след едногодишен престой в турския Фенербахче, където игра под наем от саудитския Ал Ахли, предава АП. Клуб Америка, най-титулуваният клуб в Мексико с 16 трофея в първенството, не разкри подробности за договора. Местните медии съобщават за двугодишен контракт на стойност около 10 милиона долара.

Сен-Максимен е вторият френски футболист, играл за Клуб Америка. Жереми Менез, който спечели шампионата Апертура през 2018 година с клуба, беше първият. Най-успешният френски играч в историята на мексиканската лига е Андре-Пиер Жиняк, който има пет титли с Тигрес и е отбелязал 209 гола във всички турнири, откакто пристигна в Мексико през 2015-а. Сен-Максимен, бивш младежки национал на Франция, дебютира за Сент Етиен в родината си, премина през Монако и Ница, а през 2019-а подписа с Нюкасъл във Висшата лига, където прекара четири сезона. Той отбеляза 13 гола в 124 мача за "свраките", но постоянно се бореше с контузии.

