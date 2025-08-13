Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. КОНМЕБОЛ въведе система за откриване на онлайн злоупотреби с играчи и клубове

КОНМЕБОЛ въведе система за откриване на онлайн злоупотреби с играчи и клубове

  • 13 авг 2025 | 03:28
  • 156
  • 0
КОНМЕБОЛ въведе система за откриване на онлайн злоупотреби с играчи и клубове

Южноамериканската футболна конфедерация КОНМЕБОЛ обяви, че въвежда система за откриване на расизъм, реч на омразата и злоупотреби в социалните медии, насочени към играчи, съдии, клубове и други, с цел предприемане на действия срещу извършителите, съобщи Ройтерс.

Системата ще се използва, започвайки от осминафиналите на континенталните клубни турнири Копа Либертадорес и Копа Судамерикана, и двете от които започват по-късно във вторник.

КОНМЕБОЛ заяви, че системата, внедрена в партньорство със Signify Group, позволява "идентифициране на заплахи в реално време, възпиране на злоупотребяващо поведение и предприемане на конкретни действия срещу отговорните лица“.

Действията срещу извършителите могат да включват спиране на акаунти, ограничения на достъпа до стадиона и доклади до съответните органи, добави КОНМЕБОЛ.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Донарума с прощално писмо: Някой реши, че трябва да си тръгна

Донарума с прощално писмо: Някой реши, че трябва да си тръгна

  • 13 авг 2025 | 00:51
  • 3949
  • 7
Монца направи бойко реми срещу Интер, но загуби с дузпи

Монца направи бойко реми срещу Интер, но загуби с дузпи

  • 13 авг 2025 | 00:24
  • 863
  • 0
Резултати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига

Резултати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига

  • 13 авг 2025 | 00:20
  • 19282
  • 7
Казахстанци на крачка от Шампионската лига

Казахстанци на крачка от Шампионската лига

  • 13 авг 2025 | 00:19
  • 1065
  • 0
Бенфика се справи с Ница и си уреди среща с Моуриньо

Бенфика се справи с Ница и си уреди среща с Моуриньо

  • 13 авг 2025 | 00:06
  • 1031
  • 0
Десетима от Цървена звезда не допуснаха изненада в реванша с Лех

Десетима от Цървена звезда не допуснаха изненада в реванша с Лех

  • 13 авг 2025 | 00:01
  • 1108
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

  • 12 авг 2025 | 23:08
  • 61976
  • 692
Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

  • 12 авг 2025 | 17:46
  • 37749
  • 122
Руи Мота: Тежка за преглъщане загуба! Моето усещане е, че малко не ни достигна

Руи Мота: Тежка за преглъщане загуба! Моето усещане е, че малко не ни достигна

  • 12 авг 2025 | 23:43
  • 3848
  • 18
Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

  • 12 авг 2025 | 20:42
  • 11002
  • 5
Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

  • 12 авг 2025 | 19:43
  • 22138
  • 28
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 37038
  • 134