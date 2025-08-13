Ива Иванова започна с победа на двойки на турнир в Тунис

Популярни
  • 13 авг 2025 | 02:32
  • 80
  • 0
Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната българка и Желин Вандром (Белгия) победиха поставените под номер 1 в схемата Каролин Ансари и Лилиан Полинг (САЩ) с 6:1, 6:2 за

Ива Иванова е поставена под номер 8 в схемата на сингъл и ще играе утре в първия кръг срещу френската квалификантка Селия Раки.

Българката достигна до финала на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на месец юни.

