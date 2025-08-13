Популярни
Калояна Налбантова ще се готви в Дания преди Световното първенство по бадминтон

  • 13 авг 2025 | 02:08
  • 102
  • 0
Калояна Налбантова продължава подготовката си преди Световното първенство по бадминтон в Париж в края на месеца.

Тази седмица българката отново тренира в Дания, където заниманията протичат на високо ниво с разнообразни упражнения и спаринги с представители от шест различни държави.

Под ръководство на легендата в световния бадминтон Питър Гейд и личния й треньор Стилиян Макарски Налбантова се готви за голямото предизвикателство, което й предстои в Париж - Световното първенство по бадминтон за мъже и жени.

В петък състезателката на Виктори бадминтон клуб се прибира в България, където предстои финален етап от подготовката, която ще продължи в София до заминаването за Франция, съобщават от БФ Бадминтон.

Снимки: Sportal.bg

