Калояна Налбантова ще се готви в Дания преди Световното първенство по бадминтон

Калояна Налбантова продължава подготовката си преди Световното първенство по бадминтон в Париж в края на месеца.

Тази седмица българката отново тренира в Дания, където заниманията протичат на високо ниво с разнообразни упражнения и спаринги с представители от шест различни държави.

Под ръководство на легендата в световния бадминтон Питър Гейд и личния й треньор Стилиян Макарски Налбантова се готви за голямото предизвикателство, което й предстои в Париж - Световното първенство по бадминтон за мъже и жени.

В петък състезателката на Виктори бадминтон клуб се прибира в България, където предстои финален етап от подготовката, която ще продължи в София до заминаването за Франция, съобщават от БФ Бадминтон.

Снимки: Sportal.bg