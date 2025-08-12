Популярни
»

Гледай на живо

Важна задача за Лудогорец в Унгария, българският шампион се изправя срещу Ференцварош по пътя към мечтата – на живо от Будапеща
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Чиликов: Не ми хареса играта в защита, там ще бъда безкомпромисен

Чиликов: Не ми хареса играта в защита, там ще бъда безкомпромисен

  • 12 авг 2025 | 20:14
  • 466
  • 0

Старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов сподели мнението си след успеха над Спартак (Плевен) с 2:0. Наставникът на "драконите" е доволен от представянето на своите футболисти в нападение, но разкритикува представянето на отбора във фаза защита, като даде ясно да се разбере, че именно там ще бъде безкомпромисен към играчите.

"Във фаза атака мога да съм доволен, въпреки че изпуснахме 3-4 чисти ситуации. От играта ни в защита изобщо не съм доволен. Там ще бъда безкомпромисен. В атака имаме конкуренция и нямам забележки. Трябва да вкарваме повече, но там е до късмет и майсторство.

На пазара в "Б" група няма голям избор. Акила Монтейро е страхотно момче, много силен физически. Това са грешки, които ще ги изчистваме. Не ми харесва играта във фаза защита. Добре, че победихме. Ще имаме време да изчистим грешките.

Две от две за Дунав във Втора лига! "Драконите" си тръгнаха с победа от Плевен
Две от две за Дунав във Втора лига! "Драконите" си тръгнаха с победа от Плевен

Играем мач за мач. Имаме по-голям потенциал. Сега не изглеждаме така, както играхме през миналата година. Изключително неприятно и тежко е в тази жега. Все още не можем да изградим стила, който бяхме изградили.

Надявам се утре Преслав Бачев да бъде по-добре. Неприятен удар получи по време на тренировката. Винаги ще има контузени и наказани - затова разширихме групата", каза Чиликов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Две от две за Дунав във Втора лига! "Драконите" си тръгнаха с победа от Плевен

Две от две за Дунав във Втора лига! "Драконите" си тръгнаха с победа от Плевен

  • 12 авг 2025 | 19:53
  • 6854
  • 11
Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

  • 12 авг 2025 | 19:43
  • 7392
  • 8
Берое пусна билетите за Битката за Тракия

Берое пусна билетите за Битката за Тракия

  • 12 авг 2025 | 18:39
  • 663
  • 1
Спартак (Варна) с важно уточнение за билетите за дербито с Черно море

Спартак (Варна) с важно уточнение за билетите за дербито с Черно море

  • 12 авг 2025 | 18:12
  • 1166
  • 1
Георги Иванов: БФС е стабилен и започва работа с пълна сила, станах президент, за да оправим футбола

Георги Иванов: БФС е стабилен и започва работа с пълна сила, станах президент, за да оправим футбола

  • 12 авг 2025 | 18:08
  • 3555
  • 10
Голмайсторът на Монтана аут за поне три мача

Голмайсторът на Монтана аут за поне три мача

  • 12 авг 2025 | 18:01
  • 984
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Ференцварош и Лудогорец, доста промени при "орлите"

11-те на Ференцварош и Лудогорец, доста промени при "орлите"

  • 12 авг 2025 | 20:13
  • 4570
  • 15
Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

  • 12 авг 2025 | 17:46
  • 13853
  • 77
Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

  • 12 авг 2025 | 19:43
  • 7392
  • 8
Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 34639
  • 35
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 27915
  • 109
Манчестър Сити може да се възползва от ситуацията на Донарума в ПСЖ

Манчестър Сити може да се възползва от ситуацията на Донарума в ПСЖ

  • 12 авг 2025 | 17:10
  • 7274
  • 0