Чиликов: Не ми хареса играта в защита, там ще бъда безкомпромисен

Старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов сподели мнението си след успеха над Спартак (Плевен) с 2:0. Наставникът на "драконите" е доволен от представянето на своите футболисти в нападение, но разкритикува представянето на отбора във фаза защита, като даде ясно да се разбере, че именно там ще бъде безкомпромисен към играчите.

"Във фаза атака мога да съм доволен, въпреки че изпуснахме 3-4 чисти ситуации. От играта ни в защита изобщо не съм доволен. Там ще бъда безкомпромисен. В атака имаме конкуренция и нямам забележки. Трябва да вкарваме повече, но там е до късмет и майсторство.

На пазара в "Б" група няма голям избор. Акила Монтейро е страхотно момче, много силен физически. Това са грешки, които ще ги изчистваме. Не ми харесва играта във фаза защита. Добре, че победихме. Ще имаме време да изчистим грешките.

Играем мач за мач. Имаме по-голям потенциал. Сега не изглеждаме така, както играхме през миналата година. Изключително неприятно и тежко е в тази жега. Все още не можем да изградим стила, който бяхме изградили.

Надявам се утре Преслав Бачев да бъде по-добре. Неприятен удар получи по време на тренировката. Винаги ще има контузени и наказани - затова разширихме групата", каза Чиликов.