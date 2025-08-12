11-те на Спартак (Плевен) и Дунав

Станаха ясни титулярните състави на Спартак (Плевен) и Дунав, които затварят третия кръг във Втора лига. Двата отбора имат по 3 точки в актива си, но "драконите" са изиграли само един мач, тъй като почиваха на старта на новия сезон заради отказването на Крумовград.

СПАРТАК (ПЛЕВЕН) - ДУНАВ (РУСЕ)



Стартови състави:

СПАРТАК (ПЛЕВЕН): 30. Иларион Тухай, 20. Пламен Спасов, 26. Даниел Стоянов, 19. Яни Пехливанов, 21. Петър Господинов, 22. Александър Кожухаров, 16. Иван Иванов, 4. Мартин Трифонов, 66. Слав Петков, 8. Кристо Яначков, 24. Преслав Антонов;

ДУНАВ (РУСЕ): 33. Георги Китанов, 81. Марио Дилчовски, 7. Хюсеин Кельовлуев, 88. Димитър Тодоров, 13. Акила Монтейро, 26. Камен Хаджиев, 10. Кристиян Бойчев, 14. Радослав Апостолов, 15. Кристиян Господинов, 70. Стефан Статев, 8. Билал Баккали.