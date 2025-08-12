Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Плевен)
  3. 11-те на Спартак (Плевен) и Дунав

11-те на Спартак (Плевен) и Дунав

  • 12 авг 2025 | 16:53
  • 1461
  • 0
11-те на Спартак (Плевен) и Дунав

Станаха ясни титулярните състави на Спартак (Плевен) и Дунав, които затварят третия кръг във Втора лига. Двата отбора имат по 3 точки в актива си, но "драконите" са изиграли само един мач, тъй като почиваха на старта на новия сезон заради отказването на Крумовград.

СПАРТАК (ПЛЕВЕН) - ДУНАВ (РУСЕ)

Стартови състави:

СПАРТАК (ПЛЕВЕН): 30. Иларион Тухай, 20. Пламен Спасов, 26. Даниел Стоянов, 19. Яни Пехливанов, 21. Петър Господинов, 22. Александър Кожухаров, 16. Иван Иванов, 4. Мартин Трифонов, 66. Слав Петков, 8. Кристо Яначков, 24. Преслав Антонов;

ДУНАВ (РУСЕ): 33. Георги Китанов, 81. Марио Дилчовски, 7. Хюсеин Кельовлуев, 88. Димитър Тодоров, 13. Акила Монтейро, 26. Камен Хаджиев, 10. Кристиян Бойчев, 14. Радослав Апостолов, 15. Кристиян Господинов, 70. Стефан Статев, 8. Билал Баккали.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Млади попълнения в Асеновец

Млади попълнения в Асеновец

  • 12 авг 2025 | 13:36
  • 935
  • 0
Янтра (Полски Тръмбеш) привлече петима

Янтра (Полски Тръмбеш) привлече петима

  • 12 авг 2025 | 13:18
  • 1310
  • 1
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 35248
  • 18
Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 25051
  • 27
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 28130
  • 78
Феновете на Спартак (Варна) готвят протест

Феновете на Спартак (Варна) готвят протест

  • 12 авг 2025 | 11:08
  • 1735
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 25051
  • 27
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 35248
  • 18
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 21022
  • 70
Манчестър Сити може да се възползва от ситуацията на Донарума в ПСЖ

Манчестър Сити може да се възползва от ситуацията на Донарума в ПСЖ

  • 12 авг 2025 | 17:10
  • 1583
  • 0
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 28130
  • 78