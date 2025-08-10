Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

Бившият президент на Българския футболен президент Борислав Михайлов говори на различни теми от най-популярния спорт у нас. Легендарният вратар не отписва националния отбор срещу европейския шампион Испания в световната квалификация в началото на септември.

"Целите на фондация "Национали 94" ли? Целите Обявихме ги. С Христо и Краси да бъдем заедно като Управителния съвет. Във фондацията се работи прозрачно. Държавата не направи нищо за този отбор, такъв успех в колективен спорт е трудно постижим. Освен да помагаме на нашите колеги, помагаме на децата на починали служители на МВР. Тепърва ще продължаваме да даваме и за хуманни неща, които са извън чисто футболните теми. Лично аз бях впечатлен, не очаквах, че стадионът ще бъде пълен. Разбрах, че предишния ден е имало мач Спартак (Варна) – ЦСКА и е имало наполовина толкова хора по трибуните. Бях впечатлен, че хората се отзоваха и на самата кауза, всички си купиха билети.

Ние сме играли на три големи първенства – 1994, 1996 и 1998 г. Различията? Не са били породени от наши скандали или неразбиране или нарушаване на нещо. В различни етапи сме работили на различни позиции. Това бяха неща, вкарани от външни хора, с цел да разбият отношенията ни. Имаше външни намеси.

Над 25 000 са продадените билети за България - Испания

Мачът срещу Испания? Идва най-добрият отбор в Европа и света, билетите не са от най-евтините, което е нормално. Хората би трябвало да отидат и да подкрепят своя отбор, защото аз не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко. Имаме своите възможности, отборът ни е крив, така да го кажа, можем да се затваряме, зависи как тръгне мачът. Подкрепата на публиката е много важна. Трябва да се даде смисъл на момчетата да намерят себе си. Цялата група е много силна, групата е почти невъзможна. Кратка е, бързо минават квалификациите. Надявам се да се представят добре и да придобият самочувствие. Отборът трябва да расте и да има подкрепата на публиката.

Всички вече разбраха, че президентът на БФС няма нищо общо с класирането на националния отбор и начина на игра на отбора. Тогава аз бях виновен, сега ме няма. Треньорът трябва да продължи да работи добре. Когато играят добре клубните отбори, както се случва в момента, хората отиват на мач. Националния отбор е съвсем друго нещо. Да се класираме на голям форум трябва да има поколение, каквото беше нашето, да има разлика по две-три години между футболистите, не по десет години разлика. Да са близко като възраст.

Може би ми липсва малко динамиката в първите месеци, когато си подадох оставката. Но аз бях много време и съм дал всичко от себе си като играч и като президент. С тези атаки срещу мен, които не бяха една и две и три, на всякакво ниво, всеки интелигентен човек знае за какво става въпрос. Естествено, че беше време да се оттегля, защото и аз имам семейство, имам здраве. Не съжалявам за това, което съм направил като вратар – капитан на отбора, и като президент", каза Боби Михайлов пред БНТ.