Донски и Нестеров са 1/4-финалисти на двойки в София

Българите Александър Донски и Пьотр Нестеров се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира от категория "Чалънджър 50" в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Поставените под номер 3 в схемата Александър Донски и Пьотр Нестеров победиха в изцяло български мач Александър Василев и Виктор Киров с 6:1, 6:3 за 57 минути.

За място на полуфиналите двамата ще играят срещу победителите от мача между Стефан Латинович (Сърбия)/ Марат Шарипов (Русия) срещу Праджуал Дев и Нитин Кумар от Индия.

Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) загубиха в първия кръг от вторите поставени Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия) с 0:6, 2:6 за 52 минути игра.

По-рано днес на сингъл българите Иван Иванов, Александър Василев, Виктор Марков и Анас Маздрашки допуснаха поражения на старта и отпаднаха от надпреварата.

Входът за зрители на турнира е свободен.

В края на тази седмица на Български национален WINBET тенис център пък започва и турнир от категория "Чалънджър 75" с награден фонд 91 250 евро.